Milan-Inter 3-2: doppietta di Leao, Pioli in vetta alla Serie A

Milan-Inter, le scelte di Pioli e Inzaghi

In un Meazza gremito e adornato dalle spettacolari coreografie delle due tifoserie, va in scena il derby della Madonnina numero 90 tra quelli - formalmente - giocati in casa dai rossoneri. Pioli opera cinque cambi rispetto al pareggio a reti bianche con il Sassuolo e schiera Calabria, Kalulu, Tomori e Theo Hernandez davanti a Maignan, Tonali e Bennacer in mediana con Messias, De Ketelaere e Rafael Leao a supporto del terminale offensivo Giroud. Orfano di Lukaku, Simone Inzaghi non rinuncia al 3-5-2 con Handanovic tra i pali, Skriniar, De Vrij e Bastoni in difesa, Dumfries e Darmian a tutta fascia, Brozovic in cabina di regia, Barella e Hakan Calhanoglu mezz'ali, con Lautaro Martinez e Correa - preferito a Dzeko - in attacco.

Milan-Inter 1-1 al 45': Leao risponde a Brozovic

La posta in palio è alta, la pressione - ambientale e psicologica - ha inevitabilmente condizionato la marcia di avvicinamento alla super sfida di San Siro e i 22 in campo ne risentono, almeno in avvio: match tattico, ritmo spezzettato e un accenno di rissa abilmente sedato dall'arbitro Chiffi, che mostra il giallo a Theo Hernandez e Dumfries dopo soli dieci giri di lancetta. Il primo squillo è di matrice nerazzurra, con Brozovic che all'11' si fa murare in corner. Per il centrocampista croato, però, la gioia personale è rimandata di dieci minuti, giusto il tempo di smaltire la paura sull'autorete sfiorata da Bastoni al 15', salvato dalla traversa e dal fischio del direttore di gara che punisce una spinta di Giroud: è il 21' quando Lautaro duetta con Correa, si apre una voragine nel cuore della difesa milanista e l'ex Dinamo Zagabria infila Maignan con un destro rasoterra sul primo palo. I ragazzi di Pioli reagiscono di nervi e si riversano nell'area di rigore avversaria e se peccano d'imprecisione Calabria (di testa al 25') e Giroud (di piede al 26'), non fa altrettanto Rafael Leao al 28', con un preciso diagonale mancino soltanto sfiorato da Handanovic con la punta delle dita: arrabbiatissimo Inzaghi in panchina per l'errore in uscita che ha avviato l'azione del pari rossonero, che il portoghese dedica a Florenzi. Altre scintille alla mezz'ora: protagonista stavolta Giroud (ammonito), in polemica con Skriniar dolorante a terra dopo un contrasto. Il bomber francese, 4' più tardi, si divora il sorpasso calciando male col mancino da posizione favorevole, 'imitato' da Tonali dal limite, seguito immediatamente da Theo, che sfiora l'incrocio: tripla occasione Milan in soli 30 secondi, l'Inter sembra essersi di colpo sfilacciata e mostra evidenti problemi nella costruzione del gioco. Pericoloso anche De Ketelaere sugli sviluppi di un corner (37'), prima di costringere Brozovic a spendere un giallo con un tentativo di incursione palla a terra (38'): sul punto di battuta va Tonali, che centra la barriera, quindi Bennacer non inquadra lo specchio. Su un nuovo calcio piazzato - al 42' - buona chance per Hernandez, seguito a ruota da Giroud: entrambe le zuccate terminano alte sopra la porta difesa da Handanovic. L'undici nerazzurro si rivede in chiusura di primo tempo, con Lautaro che, rimontato in extremis da Kalulu, porta a casa soltanto un angolo.

Leao-Giroud, poi Dzeko: il Milan batte l'Inter 3-2

La ripresa parte senza cambi e, nei primi minuti, il copione è la perfetta prosecuzione della seconda metà del primo tempo, con l'Inter che fa una fatica terribile nello sviluppo delle proprie azioni e il Milan che comanda il gioco e domina sulle vie aree: Theo Hernandez, sulla punizione di Tonali, non trova l'angolo per un soffio. Uno spunto di Correa costringe De Ketelaere all'ammonizione, in ritardo nel ripiegamento difensivo, ma Calhanoglu - dal limite - sbatte contro la barriera. Giroud, invece, riveste i panni di uomo derby dopo la doppietta valsa una fetta importante di Scudetto nella scorsa stagione e al 54' porta avanti i suoi: sul suggerimento di Leao, velenosa zampata mancina dell'ex Chelsea che s'insacca alla sinistra di Handanovic. Ma non è finita qui: al 61', infatti, innescato da un tacco volante di Giroud, che ricambia l'assist, il talento lusitano si mette in proprio, porta a spasso mezza difesa nerazzurra, sinistro-destro e piattone al ferro che vale il 3-1 per il Milan. Simone Inzaghi, attonito, cerca una scossa e manda in campo Dzeko, Mkhitaryan e Dimarco per Correa, Barella e Bastoni, mentre Pioli getta nella mischia Brahim Diaz per De Keteleare: la mossa del tecnico nerazzurro sembra dare i propri frutti e al 67' il bomber bosniaco, a secco dallo scorso aprile, riapre il match scaricando in rete con violenza - e l'ausilio del palo interno - il passaggio dal fondo di Darmian. Subito dopo, poi, strepitosa parata di Maignan sulla sassata di Lautaro, in sospetto fuorigioco. La partita si (ri)accende, Dzeko è onnipresente e al 70' dà il là a una nuova colossale occasione interista, conclusa ancora dal Toro Martinez, stavolta di testa, sul quale si ripete con un tuffo prodigioso l'estremo difensore rossonero. Ora è Pioli a vedere i suoi in difficoltà e quando il cronometro segna -18' al 90', si gioca le carte Saelemaekers ed Origi per Messias e Giroud. Ma è ancora Inter: Dzeko, incontenibile, si vede respingere il proprio tiro con i piedi da Maignan, quindi Dumfries, Lautaro e Dimarco sbattono contro il muro milanista. Il portiere francese, al 75', si supera quindi su Calhanoglu, volando sotto l'incrocio e deviando in corner. L'Inter attacca a testa bassa, il Milan perde certezze e Tonali si prende un giallo per proteste. Squadre lunghe, ritmi vertiginosi, palle che pesano: questo è il contesto in cui si giocano gli ultimi dieci minuti di un derby bellissimo. Origi prova a prendere per mano i suoi con due sgroppate, quindi Kjaer e Pobega - al posto di Calabria e Tonali - danno all'undici rossonero i centimetri e il peso necessari per provare a tenere botta. Gosens e D'Ambrosio per Darmian e De Vrij sono invece le contromesse nerazzurre. All'88' Leao cerca la tripletta, ma spara alto, poi s'iscrive nella 'lista dei cattivi' dell'arbitro per un paio di spallate di troppo nei confronti di D'Ambrosio. Al 95', invece, ad un soffio dal triplice fischio, le speranze dei nerazzurri si spengono sul chirurgico tentativo di Mkhitaryan che lambisce il palo con Maignan immobile. C'è tempo, invece, per un 'tiraccio' di Origi in contropiede che termina in curva.