Diretta Udinese-Roma ore 20.45: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

UDINE - Alle ore 20.45, alla Dacia Arena l'Udinese ospita la Roma nella 5ª giornata del campionato di Serie A. I friulani sono reduci da tre risultati utili consecutivi e nel turno infrasettimanale hanno battuto di misura la Fiorentina. Secondo successo di fila per i ragazzi di Sottil che dopo il ko all'esordio al Meazza contro il Milan (4-2) hanno pareggiato 0-0 contro la Salernitana e poi hanno superato 2-1 il Monza in trasferta. Stasera, però, ci sarà di fronte una Roma in salute e con grande entusiasmo. I giallorossi, infatti, vincendo tornerebbero in vetta alla classifica. La squadra di Mourinho dopo le vittorie di misura contro Salernitana e Cremonese ha pareggiato 1-1 all'Allianz Stadium contro la Juve prima di battere con un netto 3-0 il Monza nel turno infrasettimanale. Inoltre vincere oggi significherebbe oltre che ritornare in vetta anche arrivare nel migliore dei modi all'esordio in Europa League in programma giovedì a Razgrad, Bulgaria, contro il Ludogorets.