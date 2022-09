Diretta Hellas Verona-Sampdoria ore 18: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

VERONA - Caccia alla vittoria. Dopo l'ottimo pareggio in rimonta maturato a Empoli, il Verona cerca contro la Sampdoria la prima vittoria stagionale come confermato dallo stesso Cioffi: "Con la Samp è una partita importante perché affrontiamo una squadra simile alla nostra che stiamo vivendo. Una squadrà che ha qualità e un allenatore che stimo". Il tecnico gialloblù parla dei nuovi arrivi sottolineando come "Hrustic e Verdi sono in ritardo di condizione" mentre Faraoni, uscito acciaccato dal match di Empoli, "non sta benissimo". La Sampdoria di Giampaolo, a braccetto con l'Hellas a quota 2 punti in classifica, arriva al Bentegodi per cancellare lo zero alla voce vittorie. L'allenatore blucerchiato dichiara di respirare "profumo positivo" intorno alla squadra. "La squadra che esce dal mercato? La giudicheremo tra due mesi", afferma convinto l'allenatore blucerchiato che poi entra a gamba tese sulle feroci critiche a Leris: "E' un buon giocatore, non buttiamogli la croce addosso".