Diretta Monza-Atalanta ore 18.30: come vederla in tv e streaming e probabili formazioni

MONZA - Senza Muriel e Zapata, ma con tanta voglia di spiccare il volo. L'Atalanta affronta il Monza con un unico obiettivo: approfittare della sconfitta della Roma e volare in testa alla classifica. Gasperini si ritrova però costretto a fare i conti con l'emergenza: alla lesione alla coscia sinistra subita nel turno infrasettimanale da Zapata, si è aggiunto il fastidio al ginocchio sinistro lamentato da Muriel, rimasto fuori dai convocati. Il Monza, fanalino di coda, sogna il colpaccio. Rinfrancato dagli ultimi acquisti, il tecnico Stroppa si dice fiducioso: "Sono sicuro che faremo molto bene, perché la qualità si è alzata. Per me il lavoro è iniziato due giorni fa - spiega il tecnico dei biancorossi -. Sono assolutamente soddisfatto del mercato, la squadra mi piace e mi sto divertendo. Non mi tolgo dalle responsabilità di quel che è successo, ma nel percorso fatto sin qui cancellerei solo Napoli, perché è stata una partita non all'altezza a livello caratteriale. Ora con i nuovi innesti la squadra si è completata e chi è arrivato ha contribuito a dare consapevolezza a chi c'era. Stiamo lavorando molto bene".