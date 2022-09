Figc, indagini sui cori antisemiti dei tifosi di Juve e Inter. Fascicolo su Sarri

ROMA - Dopo la segnalazione del Milan, la Procura Federale ha avviato le indagini del caso sui cori di stampo antisemita da parte della tifoseria dell'Inter durante il 'caldissimo' vinto per 3-2 a San Siro dai rosseneri. Come comunicato dalla Figc, le indagini sono partite anche per quanto successo durante la sfida Fiorentina-Juventus, con i cori di stampo antisemiti partiti in questo caso dal settore dei tifosi juventini presenti al Franchi.