Juve-Salernitana, ecco l'arbitro. Inter-Torino a Ayroldi

TORINO - Sono state rese note le designazioni arbitrali per la sesta giornata di serie A. Juve-Salernitana sarà diretta da Marcenaro di Genova, alla sua sesta partita diretta in A, dopo le tre dello scorso anno e le due di questa stagione, all'esordio assoluto nel dirigere una partita dei bianconeri. Le altre big: Inter-Torino ad Ayroldi, Samp-Milan a Fabbri. Per Napoli-Spezia c'è Santoro, mentre per la Lazio-Verona Irrati. Chiuderà la giornata la Roma, impegnata lunedì nel posticipo di Empoli e che sarà arbitrata da Marinelli.