Juve-Salernitana: Vlahovic punta Ronaldo, Trezeguet e Del Piero. Occhio a Dia e Candreva

Archiviato il ko in Champions League al Parco dei Principi contro il Psg, la Juve si rituffa nel campionato e domenica alle 20.45 ospita all'Allianz Stadium la Salernitana. I bianconeri, ancora imbattuti in campionato, nell'ultimo turno hanno pareggiato 1-1 al Franchi contro la Fiorentina - terzo pari in cinque giornate -, pertanto vogliono tornare a conquistare l'intero bottino. Di fronte, però, ci sarà una Salernitana in grande forma. Dopo la sconfitta all'esordio contro la Roma (1-0), infatti, i granata di Davide Nicola hanno inanellato una striscia di quattro risultati utili consecutivi: tre pareggi (Udinese, Bologna ed Empoli) e il netto 4-0 all'Arechi contro la Sampdoria. Battere i campani sarebbe importantissimo anche in vista del match di mercoledì, quando la Vecchia Signora ospiterà il Benfica nel secondo turno della fase a gironi della Coppa dalle grandi Orecchie. Intanto, ecco tutte le statistiche e le curiosità sulla sfida tra Juve e Salernitana.