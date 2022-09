Diretta Inter-Torino ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MILANO - Il Torino vuole continuare a volare e alle 18 sfida l'Inter al Meazza nell'anticipo della 6ª giornata del campionato di Serie A. Partenza sprint per i granata che hanno già raccolto 10 punti piazzandosi in classifica davanti ai cugini della Juve, un fatto che non accadeva da 43 anni. Il Toro ha battuto le tre neopromosse Monza (2-1), Cremonese (2-1) e Lecce (1-0), ha fermato sullo 0-0 la Lazio e ha incassato l'unico ko fin qui a Bergamo contro l'Atalanta (3-1). Situazione del tutto differente, invece, in casa Inter. I nerazzurri sono infatti partiti con il freno a mano tirato e sono già due le sconfitte in questa primo scorcio di stagione: dopo il ko all'Olimpico contro la Lazio (3-1), è infatti arrivato anche quello nel derby contro il Milan (3-2) nell'ultimo turno. Come se non bastasse, i nerazzurri di Simone Inzaghi sono anche usciti sconfitti dal match d'esordio in Champions League contro il Bayern Monaco (2-0) davanti al proprio pubblico.