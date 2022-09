Diretta Napoli-Spezia ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

NAPOLI - Per la prima volta in stagione il Napoli dovrà rinunciare a Osimhen al centro dell'attacco, ai box per una lesione di secondo grado al bicipite femorale. Piano B per Spalletti, con Raspadori e Simeone pronti a raccogliere l'eredità del nigeriano e a non farlo rimpiangere. Contro lo Spezia in casa gli azzurri vanno a caccia del terzo successo di fila tra campionato e Champions League dopo aver superato Lazio e Liverpool. Occhio però alla squadra di Gotti: è una vera e propria bestia nera per i partenopei, tanto da aver vinto gli ultimi due confronti giocati allo stadio Maradona.