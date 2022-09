Diretta Sampdoria-Milan ore 20.45: probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

GENOVA - Alle ore 20.45, allo stadio Luigi Ferraris di Genova, il Milan fa visita alla Sampdoria nell'anticipo della 6ª giornata del campionato di Serie A. I rossoneri, che vincendo scavalcherebbero l'Atalanta e balzerebbero momentaneamente in vetta alla classifica in vista del match della Dea, viaggiano sulle ali dell'entusiamo dopo il successo per 3-2 nel derby contro l'Inter. La squadra di Pioli è ancora imbattuta e oltre ai cugini ha superato anche Udinese (4-2) e Bologna (2-0). Poi anche due pareggi: lo 0-0 di Bergamo contro l'Atalanta e quello al Mapei Stadium contro il Sassuolo con lo stesso risultato. In settimana, poi, il Diavolo ha anche pareggiato all'esordio in Champions League in casa del Salisburgo (1-1). Se il Milan sorride, però, in casa Sampdoria c'è aria di crisi. I blucerchiati, infatti, sono ancora alla ricerca dei primi tre punti. Solo due quelli collezionati fin qui, frutto dei pareggi interni contro Juve (0-0) e Lazio (1-1). Completano il quadro i ko contro Atalanta (2-0), Salernitana (4-0) e Verona (2-1).