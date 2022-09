Sampdoria-Milan 1-2: Giroud decisivo, Pioli in testa con il Napoli

GENOVA - Il Milan soffre ma supera la Sampdoria e si riporta in testa alla classifica insieme al Napoli. Al Ferraris finisce 2-1, dopo una partita ricca di emozioni e con i rossoneri rimasti in 10 per tutto il secondo tempo per l'espulsione di Leao (che salterà proprio la sfida diretta contro il Napoli ). Sblocca Messias in avvio ma nella ripresa arriva il pareggio di Djuricic . Poi risulta decisivo Giroud che prima conquista un rigore (braccio largo di Villar) e poi lo trasforma regalando i tre punti a Pioli.

Il sabato della sesta giornata di Serie A si chiude con la sfida al Ferraris tra Sampdoria e Milan . I rossoneri vogliono mantenere il loro momento positivo, reduci dal pareggio contro il Salisburgo in Champions e soprattutto dalla vittoria nel derby contro l'Inter . I blucerchiati sono invece a caccia di punti, dopo aver collezionato solo due pareggi e tre sconfitte nelle prime cinque giornate. Qualche cambio per Pioli , con Tomori e Bennacer che partono dalla panchina e sostituiti da Kjaer e Pobega. In avanti spazio a Messias, De Ketelaere e Leao alle spalle di Giroud. Cambio modulo invece per Giampaolo , che mette Rincon e Sabiri al centro con Djuricic e Leris agli esterni a supporto dell'unica punta Caputo.

Messias sblocca, annullato il raddoppio di De Ketelaere

Partenza subito aggressiva del Milan, che ci mette solo 6 minuti a sbloccare la partita. Azione bellissima dei rossoneri, con Leao che serve Giroud, che rigira a De Ketelaere che a sua volta rigira all'esterno portoghese che prova il controllo ma che diventa un assist per il tiro di Messias che batte Audero. La Sampdoria prova subito a reagire e all'11' è Djuricic a sfiorare il gol, con il suo destro dalla distanza che sbatte sulla traversa. La squadra di Pioli si difende bene e trova anche il raddoppio al 21' con il cross di Leao per De Ketelaere che segna di spalla. La chiamata del Var però ferma tutto: Fabbri viene chiamato al monitor e annulla il gol per la posizione di fuorigioco di Giroud all'inizio dell'azione. Rallentano i ritmi, con il Milan che gestisce il pallone e con i blucerchiati che non riescono a rendersi pericolosi. Al 42' altra grande occasione per i rossoneri, con il passaggio di Pobega per Giroud davanti ad Audero, che però si supera e di reazione respinge il tiro dell'attaccante. Continua a spingere il Milan nel finale del primo tempo, ma la difesa dei padroni di casa regge fino al fischio dell'arbitro. Finiscono così i primi 45 minuti, con gli ospiti in vantaggio grazie alla rete di Messias in avvio.

Giroud segna il rigore decisivo

Inizio di ripresa da incubo per il Milan: cross in area, Leao prova la rovesciata ma colpisce in testa Ferrari e per l'arbitro è il secondo giallo e quindi l'espulsione per l'esterno portoghese. I rossoneri rimangono dunque in 10 e dovranno fare a meno di Leao per la partita contro il Napoli. La Sampdoria con la superiorità numerica prende coraggio e al 58' trova il gol del pareggio, ancora con Djuricic che di testa batte Maignan dopo la traversa del primo tempo. Giampaolo manda in campo Gabbiadini per cercare una clamorosa rimonta contro i rossoneri, che però non demordono e si portano in avanti con il destro di Theo Hernandez su cui Audero salva. Dagli sviluppi del calcio d'angolo Giroud prova il colpo di testa con Villar che blocca il pallone con il braccio molto largo: dopo un check al Var l'arbitro assegna un calcio di rigore al Milan. Dal dischetto va proprio Giroud che non sbaglia. Il Milan ritorna in vantaggio al 67'. I rossoneri ora gestiscono il pallone, cercando di difendere il risultato fino al triplice fischio finale. Spazio per il debutto del classe 2002 Vranckx, che prende il posto di Pobega nel centrocampo del Milan. Brivido per i rossoneri all'87': diagonale di Gabbiadini respinto da Maignan, la palla finisce a Verre che colpisce il palo e torna proprio a Gabbiadini ma Maignan interviene ancora e salva il risultato. Assalto dei blucerchiati nel finale ma è tutto inutile: il Milan soffre ma conquista i tre punti.