Milan, orgoglio Pioli: "Vittoria voluta e meritata, il rosso a Leao solo in Italia"

GENOVA - Dopo il successo sulla Samp, il tencico del Milan, Stefano Pioli, mostra l'orgoglio di un tecnico campione d'Italia: "Vittoria voluta e combattuta. Abbiamo giocato un primo tempo dove potevamo segnare di più. La Samp in casa aveva pareggiato con Juventus e Lazio e giocare qui non è mai facile".

Pioli poi si permette una parentesi polemica, che farà discutere: "Il primo giallo a Leao? Ogni volta che un attaccante difende palla viene ammonito ormai. Purtroppo nel secondo tempo ha fatto quel fallo. E' chiaro che ormai è diventato un giocatore fondamentale. A Salisburgo i mezzi falli non sono mai stati fischiati. I giocatori si adattano al metro dell'arbitro. Credo ci sia differenza tra gli arbitraggi in Italia e quelli in Europa".

Pioli gongola quando gli si chiede di parlare di Tonali: "E' uno di quei ragazzi che non ha mai smesso di credere nelle sue possibilità . E' un centrocampista completo, con grande forza e qualità . Può fare ancora meglio e il suo rinnovo è meritato". Sulla prestazione di De Ketelaere, il tecnico rossonero non ha dubbi: "Oggi è stato pericoloso e ha anche segnato il gol poi annullato. Ci ha dato grande disponibilità e si sta inserendo con grande talento".

Pioli preoccupato ma non troppo.

L'assenza di Leao contro il Napoli, unita a quella probabile di Rebic, preoccupano Pioli, che però preferisce andare avanti per step: "Sono cose che succedono, ora recuperiamo le energie dopo una settimana intensa, abbiamo un’altra partita di Champions importante per la classifica del girone e poi cercheremo le soluzioni per il Napoli. Manterremo le nostre qualità e le nostre caratteristiche, chiaro che Leao sarà un’assenza pesante per noi".