Diretta Atalanta-Cremonese ore 12.30: formazioni ufficiali e dove vederla in tv e streaming

BERGAMO - L'Atalanta punta a riconquistare la vetta della classifica nel lunch match contro la Cremonese al Gewiss Stadium di Bergamo. "La testa della classifica è come la maglia rosa: non sai se vincerai il Giro d'Italia, ma non è che la indossino in tanti, solo 5-6 a edizione", le parole di Gasperini che si trova attualmente a -1 da Milan e Napoli e che con una vittoria può riportarsi in solitaria al primo posto. I nerazzurri sono reduci da un ottimo momento, con tre vittorie di fila contro Hellas Verona, Torino e l'ultima contro il Monza. Discorso totalmente opposto per la Cremonese di Alvini, che nell'ultimo turno ha conquistato il suo primo punto in campionato grazie al pareggio contro il Sassuolo, arrivato dopo quattro sconfitte di fila, e che si trova al penultimo posto in classifica. L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 2016, con la sfida in Coppa Italia vinta facilmente per 3-0 dall'Atalanta.