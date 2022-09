Lazio-Verona 2-0: Immobile e Luis Alberto gol, Sarri sorride

ROMA - La Lazio torna a vincere in campionato dopo il ko contro il Napoli. Ciro Immobile segna, Luis Alberto raddoppia e i biancocelesti battono il Verona all’Olimpico per 2-0. Assist al bacio di Milinkovic per la testa del bomber, che sul secondo palo, al minuto 68’, sigla la rete che sblocca la partita. Nel finale destro vincente di Luis Alberto. Tre punti fondamentali per Sarri. La Lazio si mette in scia delle prime in classifica e pensa all’Europa League. Giovedì si rigioca, trasferta in Danimarca.

Lazio-Verona, la cronaca

Ritmi non alti, la Lazio fatica a trovare spazi, il Verona difende bene e cerca le ripartenze. La prima occasione importante per i biancocelesti capita al 27’ con Basic: sinistro violento dal limite, Montipò è bravo e devia sul palo. Immobile ci prova in velocità, bravo ancora il portiere ad uscire e sbarrare la strada al bomber. Al 42’ Lazzari, dopo una bella discesa, calcia largo di poco. Sul finale ritmi in crescendo. L’ultima occasione prima di rientrare negli spogliatoi capita per Henry: tiro non preciso sugli sviluppi di un calcio d’angolo, la palla rimbalza in area e finisce sulla traversa. Un legno a testa.

Il solito Immobile, poi Luis

La musica non cambia, così Sarri inserisce Luis Alberto per Basic al minuto 55’. Dopo dieci minuti lo spagnolo calcia di destro da dentro l’area, palla fuori da poco. Out Marcos Antonio e Felipe Anderson per Vecino e Cancellieri. I biancocelesti la sbloccano: solita invenzione di Milinkovic per Immobile, che sul secondo palo di testa trova la rete sotto la Curva Nord. All’Olimpico Lazio avanti. Le contromosse di Cioffi: fuori Lazovic e Lasagna per Hrustic e Kallon. Immobile ha l'occasione per la doppietta, Montipò è bravo in uscita e ferma il bomber. Cancellieri calcia di destro, ancora il portiere del Verona dice no e tiene in piedi i suoi. L'ex di turno segna pure in fuorigioco, il Var conferma la decisione di Irrati. Provedel inchioda il tiro di Ilic, nel finale Luis Alberto sgancia il destro per il raddoppio. Si chiude 2-0 all'Olimpico.