Diretta Empoli-Roma ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

EMPOLI - Alle ore 20.45, allo stadio Castellani, Empoli e Roma si sfidano nel posticipo della 6ª giornata del campionato di Serie A. I giallorossi devono mettersi alle spalle le due sconfitte consecutive contro Udinese (4-0) e Ludogorets (2-1). La squadra di José Mourinho era partita fortissima con le vittorie contro Salernitana (1-0), Cremonese (1-0) e Monza (3-0) - in mezzo il pareggio all'Allianz Stadium contro la Juve (1-1) - ma i due ko consecutivi hanno fatto suonare l'allarme. Dybala e compagni, poi, torneranno in campo già giovedì per la seconda giornata di Europa League contro l'HJK Helsinki. Intanto di fronte stasera ci sarà un Empoli ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato ma reduce da quattro pareggi consecutivi. I toscani di Paolo Zanetti, dopo il ko contro lo Spezia (1-0) al debutto, hanno fatto 0-0 contro la Fiorentina, 1-1 contro Lecce e Verona e 2-2 contro la Salernitana.