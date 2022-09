Juve, Allegri, Cuadrado e Milik squalificati e multa al club: le decisioni del Giudice Sportivo

Una giornata a Massimiliano Allegri, Juan Cuadrado ed Arek Milik, costretti a saltare per squalifica la prossima sfida di campionato contro il Monza: è la decisione del Giudice Sportivo dopo le espulsioni rimediate dai due calciatori e dall'allenatore della Juventus nell'agitato finale della sfida pareggiata 2-2 contro la Salernitana. Al tecnico bianconero è stata inoltre comminata un'ammenda da 15mila euro, 5mila invece alla società "a titolo di responsabilità oggettiva, per avere un proprio collaboratore, non inserito in distinta, al rientro negli spogliatoi, rivolto al direttore di gara espressioni irriguardose". Medesima sanzione pecuniaria per la Cremonese, 3mila euro all'Atalanta e 2mila a Napoli e Roma.