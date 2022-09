Diretta Salernitana-Lecce ore 20.45: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

SALERNO - Alle ore 20.45, allo stadio Arechi, la Salernitana ospita il Lecce nell'anticipo della 7ª giornata del campionato di Serie A. La squadra di Davide Nicola sta vivendo un momento magico: dopo il ko all'esordio contro la Roma, infatti, sono arrivati cinque risultati utili consecutivi, quattro pareggi (Udinese, Bologna, Empoli e quello molto discusso contro la Juve) e la netta vittoria per 4-0 contro la Sampdoria tra le mura amiche. I salentini di Marco Baroni, invece, sono ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato. Tre punti in classifica, frutto dei pareggi, tutti per 1-1, contro Empoli, Napoli e Monza. A completare il quadro le sconfitte contro Inter (2-1), Sassuolo (1-0) e Torino (1-0).

Salernitana-Lecce: come vederla in tv e in streaming

Salernitana-Lecce, anticipo della 7ª giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 20.45 allo stadio Arechi di Salerno e sarà visibile in diretta su DAZN, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.

Le probabili formazioni di Salernitana-Lecce

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Bronn, Daniliuc, Gyomber; Candreva, Coulibaly, Maggiore, Vilhena, Mazzocchi; Dia, Piatek. Allenatore: Nicola.

A disposizione: Fiorillo, Bradaric, Sambia, Kastanos, Botheim, Valencia, Capezzi, Pirola, Bonazzoli.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Pezzella; Gonzalez, Hjulmand, Askildsen; Di Francesco, Ceesay, Banda. Allenatore: Baroni (squalificato, in panchina Del Rosso).

A disposizione: Bleve, Brancolini, Cetin, Gallo, Berisha, Umtiti, Bistrovic, Blin, Helgason, Colombo, Listkowski, Strefezza, Oudin, Rodriguez.

ARBITRO: Doveri di Roma.

ASSISTENTI: C. Rossi-Cipriani.

IV UOMO: Camplone.

VAR: Mazzoleni.

ASS. VAR: Passeri.

