Diretta Torino-Sassuolo ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

TORINO - Il Torino contro il Sassuolo torna ad essere guidato dalla panchina da Juric, fermato dalla polmonite e rimasto fuori nelle ultime due gare con Inter e Lecce. Il tecnico granata in conferenza stampa ha avvisato: "Mi aspetto una partita difficile, loro hanno qualità nel palleggio e accelerazioni. Noi dovremo essere tosti, aggressivi, giocare il nostro calcio, per metterli in difficoltà", ha detto in conferenza stampa. Per il Toro la gara di oggi riveste un'importanza particolare perché con una vittoria rimarrebbe ancorato alle posizioni di testa con vista sull'Europa, vale tanto. Avrà il sostegno del suo allenatore che tornerà a urlare a bordocampo.