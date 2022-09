Diretta Cremonese-Lazio ore 15: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

CREMONA - “Sono certo che reagiranno, va ricordato che l'anno scorso la Lazio è arrivata quinta ed ha fatto grandi acquisti per raggiungere la Champions”. Il tecnico della Cremonese, Alvini, tiene alta la guardia nella conferenza stampa di presentazione del match contro la Lazio. I biancocelesti attraversano un momento particolare: il 5-1 rimediato in Europa League contro il Midtjylland ha lasciato più strascichi del previsto. Sarri si aspetta una bella reazione dei suoi. Cremonese e Lazio non si affrontano in Serie A dal 24 marzo 1996, quando a Cremona ebbero la meglio i padroni di casa: 2-1 con doppietta di Tentoni e gol di Negro.