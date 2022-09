Diretta Udinese-Inter ore 12.30: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

UDINE - Sfida di alta classifica alla Dacia Arena dove, alle 12.30, Udinese e Inter si affrontano nel lunch match della 7ª giornata del campionato di Serie A. I friulani stanno vivendo un momento magico e sono reduci da cinque risultati utili consecutivi: dopo la sconfitta in rimonta all'esordio al Meazza contro il Milan (4-2) sono infatti arrivati il pareggio interno contro la Salernitana (0-0) e quattro vittorie di fila su Monza (2-1), Fiorentina (1-0), Roma (4-0) e Sassuolo (3-1). I nerazzurri di Simone Inzaghi, invece, sembrano aver trovato la quadra e dopo un inizio complicato, con le sconfitte contro Lazio (3-1), Milan (3-2) e Bayern Monaco (2-0), hanno alzato i giri del motore battendo Torino (1-0 in campionato) e Viktoria Plzen (2-0 in Champions League) negli ultimi due impegni.

Udinese-Inter: come vederla in tv e in streaming

Udinese-Inter, lunch match della 7ª giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 12.30 alla Dacia Arena di Udine e sarà visibile in diretta su DAZN, Sky Calcio e Sky Sport 251. Inoltre sarà disponibile in streaming anche su Now e sulla piattaforma Sky Go.

Le probabili formazioni di Udinese-Inter: le probabili formazioni

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Perez; Pereyra, Lovric, Walace, Arslan, udogie; Deulofeu, Beto. Allenatore: Sottil.

A disposizione: Padelli, Piana, Bijol, Abankwah, Jajalo, Ehizibue, Ebosele, Samardzic, Makengo, Nestorovski, Success, Pafundi, Ebosse, Guessand.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Gagliardini, Gosens; Dzeko, Martinez. Allenatore: Inzaghi.

A disposizione: Onana Cordaz, D’Ambrosio, Acerbi, Zanotti, Darmian, Bellanova, Dimarco, Asllani, Mkhitaryan, Correa, Carboni.

ARBITRO: Valeri di Roma.

ASSISTENTI: Palermo-Mokhtar.

IV UOMO: Sacchi.

VAR: Aureliano.

ASS. VAR: Galetto.

