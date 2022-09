Diretta Milan-Napoli ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MILANO - Supersfida al Meazza. Alle ore 20.45, nel posticipo della 7ª giornata del campionato di Serie A, si affrontano Milan e Napoli. Entrambe le formazioni hanno iniziato la stagione con il piede sull'acceleratore e sono imbattute. I campioni d'Italia, orfani dello squalificato Leao, hanno raccolto quattro successi (Udinese, Bologna, Inter e Sampdoria) e due pareggi (Atalanta e Sassuolo). Stesso percorso per gli azzurri di Luciano Spalletti che, nonostante l'infortunio di Osimhen, hanno sempre fatto bene, sia in campionato che in coppa. Restando in tema, infatti, entrambe le squadre sono reduci dai successi in Champions League in settimana, con la formazione di Pioli che ha superato 3-1 in casa la Dinamo Zagabria e i campani che dopo il Liverpool hanno anche superato i Rangers andando a vincere 3-0 a Ibrox. Il Milan ha vinto l’ultima partita di campionato contro il Napoli, dopo una serie di due sconfitte consecutive; i rossoneri non vincono due gare di fila con i partenopei dal 2010/11, con Massimiliano Allegri in panchina.