Juve, due giornate di squalifica a Di Maria. Una a Mourinho

TORINO - Il Giudice sportivo Gerardo Mastrandrea ha squalificato per due giornate di campionato Di Maria dopo la gomitata rifilata a Izzo durante Monza-Juve, che gli è costata il rosso diretto. Nel comunicato si legge: "Per avere, al 41° del primo tempo, in reazione ad un fallo subito durante un’azione di giuoco, colpito con una gomitata al petto un calciatore della squadra avversaria, senza conseguenze lesive". Tra i sanzionati c'è Mourinho "per essere, all'11° del secondo tempo, entrato indebitamente sul terreno di giuoco inveendo contro un calciatore della squadra avversaria; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale". L'allenatore giallorosso salterà il prossimo turno, quello a San Siro contro l'Inter.

Fermato Brozovic, squalificato Sarri

Sempre relativamente alle partite del settimo turno, l'interista Marcelo Brozovic è stato fermato per una giornata. Il croato, che era in diffida, è stato ammonito contro l'Udinese. Maurizio Sarri era invece diffidato e si è preso il giallo contro la Cremonese, dunque non ci sarà per Lazio-Spezia.

Multa di 15 mila euro al Milan

Multa di 15 mila euro al Milan "per avere i suoi sostenitori, prima dell'inizio della gara, intonato un coro insltante di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria". In aggiunta, il club rossonero è stato sanzionato anche per un lancio di bottiglietta in plastica semipiena sul terreno di gioco al 10' del secondo tempo e di un accendino e una moneta nel recinto di gioco. Multate anche Cremonese (3 mila euro), Inter (2 mila) e Udinese (2 mila).