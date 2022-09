Serie A, arbitri: Napoli-Toro affidata a Massimi, per la Juve c'è Abisso

TORINO - L'AIA, con una nota ufficiale ha pubblicato le designazioni arbitrali per l'ottava giornata di Serie A. Massimi sarà l'arbitro di Napoli-Torino, partita in programma sabato alle 15.00. Inter-Roma sarà affidata a Massa, per Sacchi c'è Lazio-Spezia. Sarà Aureliano a dirigere l'incontro al Castellani tra Empoli e Milan. Ferrieri Caputi sarà il primo arbitro donna in Serie A: arbitrerà Sassuolo-Salernitana. Ecco nel dettaglio il quadro completo: