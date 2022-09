Bologna, Arnautovic votato miglior giocatore del mese in Serie A

MILANO - Marko Arnautovic miglior giocatore del campionato di Serie A per il mese di settembre. L'attaccante del Bologna è stato scelto dall'Assocalciatori per l'ottimo rendimento avuto nelle ultime settimane, con sei gol segnati su sette realizzati dai rossoblù (l'altro è di Barrow). Quest'anno era ricercato da grandi squadre, come Juventus e Manchester United, ma è rimasto a Bologna dove i tifosi lo hanno sempre osannato e "lo hanno investito del ruolo di leader carismatico", sottolinea l'Assocalciatori, ricordando anche che l'austriaco ex Inter è in cima alla classifica marcatori.