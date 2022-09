Juve-Bologna: Arnautovic insegue Baggio, Milik viaggia a doppiette

TORINO - Obiettivi di squadra e altri individuali da inseguire nel match Juventus-Bologna in programma domenica sera (2 ottobre, ore 20.45) allo Stadium di Torino e una sfida nella sfida sarà ad esempio quella tra due centravanti che puntano a raggiungere dei trahuardi speciali. Marko Arnautovic, autore di sei delle sette reti del Bologna in questo campionato, può diventare il secondo giocatore negli ultimi 50 anni a realizzare almeno sette gol nelle prime otto gare dei rossoblù in una stagione di Serie A dopo Roberto Baggio nel 1997/98. L’attaccante juventino Arkadiusz Milik ha segnato una doppietta in ciascuna delle due gare casalinghe giocate in Serie A contro il Bologna: il 17 settembre 2016 (da subentrato) e il 29 dicembre 2018, entrambe con il Napoli. C'è poi l’allenatore bianconero Massimiliano Allegri che ha vinto 15 gare di Serie A contro il Bologna e vuole incrementare il suo bottino: nessun tecnico ha registrato più successi contro i rossoblù nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95) e in generale nel periodo solo uno ha superato più volte una singola avversaria, lo stesso Allegri contro il Chievo (16).