Diretta Napoli-Torino ore 15: come vederla in tv, streaming e probabili formazioni

NAPOLI - "Il Toro è un brutto cliente. Riconosciamo il valore della squadra e della società. Sappiamo qual è il modo di lavorare del suo allenatore: quello che fa Juric è visibile a tutti". Così Luciano Spalletti nella conferenza stampa di presentazione del match dello stadio 'Maradona' tra il suo Napoli e il Torino. L'allenatore di Certaldo sottolinea che i partenopei sono una squadra 'tagliata' per vincere le partite difficili, non quelle facili e che gli azzurri hanno dimostrato di essere competitivi tanto in Champions League quanto in Serie A: "Ogni partita serve a ricordare se siamo un Napoli forte oppure no", aggiunge Spalletti, convinto soprattutto che l'equilibrio visto finora in vettà "durerà perché le squadre sono tutte attrezzate" per vincere lo scudetto. Con il solo Osimhen ai box e la trasferta di Amsterdam con l'Ajax che incombe, Spalletti ha già pronta la strategia offensiva del suo Napoli con la staffetta Simeone-Raspadori e il Cholito al momento è il favorito per una maglia da titolare: "Giocheranno entrambi, uno sarà titolare per 60 minuti, l'altro per 30". Il Toro vuole invece risolvere un problema cronico e datato: i gol subiti dall'80' in poi che compromettono buone prestazioni e soprattutto punti. Lo sottolinea Juric in conferenza stampa: "Innanzitutto non è un problema atletico", ammette il tecnico granata ma "una questione caratteriale e di esperienza". L'allenatore croato afferma che la sua squadra debba mettere in campo più malizia, "acquisire furbizia e metterci anche più cattiveria: è questo che voglio da questa trasferta. A Napoli voglio punti in una maniera o nell'altra". Il tecnico granata riconosce però il valore dell'avversario: "Hanno forza fisica, un passo allucinante e un gioco veramente bello", avverte Juric che poi aggiunge: "Hanno compiuto grandi passi nel modo di aggredire". Ed è proprio qui che il Toro dovrà osare con gli inserimenti e le volate di Vlasic, del redivivo Miranchuk, di Radonjic ed eventualmente dei centrocampisti. Sarà un Toro da battaglia e la partita odierna, se vinta "può dare un bello spintone a tutto un pezzo di stagione", la chiosa di Juric.