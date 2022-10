Diretta Inter-Roma ore 18: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MILANO - La partita di San Siro vale tantissimo: Inter-Roma, big match dell'8ª giornata di Serie A, metterà di fronte due squadre dalle grandi ambizioni che, in questo inizio di stagione, non hanno convinto a pieno. La gara odierna è simile a un bivio per Simone Inzaghi (prima la Roma in campionato, poi lo 'spareggio' con il Barcellona in Champions League) ma il tecnico nerazzurro gonfia il petto e sottolinea: "Dove alleno io aumentano i ricavi, diminuiscono le perdite e arrivano i trofei". Anche la Roma non attraversa un buon momento: i giallorossi sono reduci dalla sconfitta di misura subita all'Olimpico contro l'Atalanta e non vogliono perdere ulteriore terreno. Senza Mourinho, squalificato, i giallorossi cercheranno di espugnare la Milano nerazzurra dopo 5 anni: l'ultima volta accadde nel 2017 quando una doppietta di Nainggolan regalò a Spalletti il successo per 3-1 sull'Inter, allora allenata da Stefano Pioli.