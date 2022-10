Diretta Empoli-Milan ore 20.45: Come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

EMPOLI - Il programma del sabato dell'8ª giornata di campionato di Serie A sarà chiuso dalla sfida del Castellani tra Empoli e Milan. I rossoneri vogliono tornare al successo dopo lo stop casalingo contro il Napoli prima della pausa nazionali e per farlo Stefano Pioli potrà contare su Rafa Leao. Il portoghese torna dopo la squalifica per supportare un attacco sempre sulle spalle di Olivier Giroud ma non più solo: infatti torna a disposizione Ante Rebic. Pioli che, però, non potrà contare sui francesi Mike Maignan e Theo Hernandez oltre al forfait dell'ultimo minuto di Messias. Anche in casa Empoli, reduce dalla prima vittoria in stagione, si registrano due assenze importanti quali quelle di Ismajili e Akpa Akpro.