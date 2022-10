Diretta Lazio-Spezia ore 12.30: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

ROMA - Lo Spezia va a caccia della prima vittoria stagionale fuori casa. Il calendario ad oggi non ha aiutato: ha perso con Inter, Juventus e Napoli, arrendendosi al Maradona solo a tempo scaduto per un gol di Raspadori. 3 sconfitte su 3, 6 gol al passivo e neanche uno all’attivo. Davanti si troverà una Lazio affamata di punti. Sarri, squalificato, va a caccia di una vittoria per rimanere in alta classifica e iscriversi in maniera certa alla lotta per la Champions. Olimpico caldo: attesi quasi 40mila spettatori. Qualche statistica: la Lazio è una delle due squadre, insieme alla Juventus (5/5), contro cui lo Spezia ha sempre perso in Serie A: quattro sconfitte su quattro per i liguri contro i biancocelesti nel torneo.