Ufficiale: Sampdoria, Giampaolo esonerato. Pronto il ritorno di D'Aversa

Ore di grande tensione in casa Sampdoria. Dopo la sconfitta interna contro il Monza, Marco Giampaolo è stato esonerato. Il club ha ancora sotto contratto Roberto D’Aversa e questa diventa la soluzione più semplice anche perché sposta gli equilibri interni verso il ds Daniele Faggiano. Una parte dell’ambiente preme però per il ritorno di Claudio Ranieri ma le casse del club, ancora in bilico per la vendite societaria, non possono reggere un altro ingaggio da 2 milioni di euro netti. Andrà via dalla Samp anche Osti, responsabile area tecnica.