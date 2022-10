Giampaolo: terzo esonero stagionale in Serie A. E ora attenzione agli scricchiolii di Salerno e Verona

E dunque è “saltata” anche la panchina della Sampdoria. Quello di Marco Giampaolo è il terzo esonero stagionale dopo quelli di Sinisa Mihajlovich al Bologna e di Giovanni Stroppa al Monza. Tre cambi dopo sole otto giornate rappresentano una media notevole e confermano le tensioni indotte dalla mancanza di risultati. Certo: ogni caso è diverso, ma è un fatto che le tre squadre che hanno deciso di cambiare siano negli ultimi sei posti della classifica. La speranza di chi cambia, ovviamente, è di invertire l’inerzia come è accaduto al Monza dove Raffaele Palladino ha conquistato due vittorie su due: la prima contro la Juventus all’esordio in Serie A, la seconda contro la Sampdoria decidendo appunto il destino professionale di Giampaolo. Il club blucerchiato non ha ancora deciso il nome del successore ma, con D’Aversa ancor aa libro paga e considerate le difficoltà economiche del club, è davvero complesso arrivare a un’altra soluzione come il ritorno di Ranieri o De Rossi.

L’ottava giornata, poi, ha lasciato in eredità sinistri scricchiolii che provengono da Salerno dove Davide Nicola è reduce da due sconfitte consecutive: quella prima della sosta in casa contro una diretta concorrente come il Lecce e quella fragorosa di ieri a Sassuolo. Con il presidente Iervolino indispettito al punto da lasciare lo stadio, scuro in volto, prima della fine. Poi, certo, Nicola ha tanti e tali crediti che risulta difficile pensare li abbia già esauriti.

Stasera, invece, nel posticipo tocca a Cioffi evitare rischi con il suo Verona contro l’Udinese, sua ex squadra lanciatissima in classifica.