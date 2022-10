Diretta Verona-Udinese ore 20.45: probabili formazioni e come vederla in tv e in streaming

VERONA - A chiudere l'8° turno del campionato di Serie A sarà Verona-Udinese in programma stasera alle 20.45 al Marcantonio Bentegodi. I gialloblù di Cioffi, grande ex, sono reduci da due ko consecutivi per 2-0 contro Lazio e Fiorentina e cercano il secondo successo in campionato dopo quello conquistato in rimonta tra le mura amiche contro la Sampdoria. L'avversario, però, non è di certo il migliore da affrontare in questo momento. L'Udinese di Sottil, infatti, sta vivendo un periodo magico ed è reduce da cinque vittorie consecutive. Dopo la sconfitta al Meazza contro il Milan e lo 0-0 contro la Salernitana, i friulani hanno ingranato la marcia e hanno fatto fuori uno dietro l'altra Monza (2-1), Fiorentina (1-0), Roma (4-0), Sassuolo (3-1) e Inter (3-1).