Verona-Udinese 1-2: Beto e Bijol rimontano il gol di Doig e fanno volare Sottil

VERONA - Diventano sei le vittorie di fila in campionato dell' Udinese : nel posticipo dell' 8ª giornata di Serie A la squadra friulana batte 2-1 in rimonta il Verona dell'ex Cioffi. Finisce 2-1 al Bentegodi, coi padroni di casa che passano in vantaggio al 23' grazie al secondo gol in campionato di Doig e con la squadra di Sottil che trova il pari al 70' con Beto , entrato da pochi minuti al posto di Success. Al 93' è Bijol con un colpo di testa sugli sviluppi di una punizione di Samardzic a regalare a Sottil i 3 punti ed il terzo posto solitario alle spalle di Atalanta e Napoli.

Servono punti a Cioffi per uscire dalla zona calda, e si affida ad una coppia 'pesante' in avanti formata da Piccoli ed Herny, coadiuvati da Verdi, alla prima al Bentegodi dopo la mezz'ora a Firenze, che agirà nella trequarti. Sottil un po' a sorpresa lascia invece in panchina Beto, preferendo Success come compagno d'attacco di Deulofeu. A centrocampo ci sarà Lovric a dare quantità e qualità al reparto, con Makengo e Walace a fare da diga.

Doig sblocca il match con un sinistro al volo

Primo tempo frizzante: parte subito forte l'Udinese, che al 1' per poco non approfitta di un rinvio sbagliato di Montipò (pressato da Deulofeu), con Udogie che va via sulla sinistra, mette al centro per Makengo il cui piatto destro finisce però alto sulla traversa. Due minuti dopo è invece Perez ad impegnare il portiere scaligero con una girata di destro in area: palla respinta in angolo. Al 6' si fa vivo anche il Verona: Tameze mette un bel pallone teso in area volto a cercare l'inserimento di Herny, ma l'uscita tempestiva di Silvestri blocca sul nascere il tentativo dei padroni di casa. Poco dopo è Piccoli ad avere sul destro la palla dell'1-0 ma, a due passi dal portiere, 'cicca' il tentativo al volo e la palla viene rinviata dalla difesa. Al quarto d'ora ci prova Deulofeu da fuori area: tiro lento, nessun problema per Montipò. Al 23' il Verona passa in vantaggio: corto rinvio di testa di Bijol su cross di Lazovic, Doig arriva sul pallone e con un sinistro al volo fulmina Silvestri. Cinque minuti dopo Pereyra ha sui piedi il pallone del pari, ma da distanza ravvicinata tira troppo centralmente ed il portiere blocca. Al 37' un tiro da lontano di Walace impegna ancora Montipò in respinta bassa, e al 45' ancora il brasiliano prova il sinistro a giro da posizione defilata ma la palla esce.

Beto pareggia e Bijol al 93' regala il 6° successo di fila a Sottil

Stessi ventidue al rientro in campo dopo il riposo, con Perez che si becca un giallo dopo appena 1' di gioco. Al 57' Sottil prova a dare nuovo dinamismo alla manovra offensiva friulana, inserendo in campo Samardzic, Beto ed Ebosse al posto di Makengo, Success e Perez. Il match perde però ritmo, e bisogna attendere un guizzo di Deulofeu al 61' per vedere nuovamente un'azione da gol: bravo anche in questo caso Montipò a chiudere lo specchio. Fuori Piccoli per Kallon al 63', ma è ancora l'Udinese ad avvicinarsi alla porta scaligera: è Lovric al 65' a cercare il destro a giro, col pallone che termina fuori di poco. Al 68' Arslan impegna Montipò centralmente, e due minuti dopo l'Udinese pareggia: è Beto a sfruttare al meglio una sponda di Deulofeu e a mettere in rete con un destro rasoterra angolato e potente. Girandola di cambi nel finale, con Nestorovski in campo da una parte e Hrustic, Djuric e Lasagna dall'altra. Col match che sembrava scivolare verso il pari, al 93' l'Udinese centra il colpaccio: punizione dalla sinistra di Samardzic, Bijol svetta di testa sul secondo palo e mette il pallone alle spalle di Montipò, regalando la sesta vittoria di fila alla squadra di Sottil e il secondo posto in classifica a -1 dalle capolista Atalanta e Napoli.