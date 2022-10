Milan-Juve a Orsato: dalla bufera Pjanic al ritorno al big match

TORINO - Sarà Daniele Orsato a dirigere sabato alle 18.00, allo stadio Meazza, l'anticipo della nona giornata di serie A fra Milan e Juventus. Il fischietto di Schio torna nello stadio che lo ha visto al centro delle polemiche quattro anni e mezzo fa, per l'arbitraggio di Inter-Juventus. In quell'occasione Orsato risparmiò a Pjanic il secondo cartellino giallo dopo un'entrata dura ai danni dell'interista Rafinha. La gara terminò 3-2 per la Juventus e il risultato fu decisivo per la vittoria del titolo dei bianconeri (che superarono il Napoli). Il direttore di gara finì al centro di una vera e propria gogna mediatica. “Non serve andare a rivederlo dopo tre anni, sicuramente è un errore. La vicinanza dell'azione non mi ha fatto vedere quanto mostrato dalla tv: per me è stato un contrasto fisico al volo, il VAR non poteva intervenire”, dichiarò Orsato in diretta a Novantesimo minuto, a tre anni di distanza, ammettendo l'errore.