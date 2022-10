Milan-Juve: Rebic bestia nera, Vlahovic e il tabù da sfatare al Meazza

Sale l'attesa per il big match della nona giornata tra Milan e Juve. Sabato alle 18 i bianconeri di Massimiliano Allegri fanno visita ai campioni d'Italia, una prova di maturità importante per la Vecchia Signora che nelle ultime due uscite ha ritrovato un successo che mancava da oltre un mese - a settembre zero vittorie e uno score di due pareggi e tre sconfitte - e una certa confidenza con il gol - non segnava tre reti nello stesso incontro dalla prima giornata contro il Sassuolo -. Dopo il netto 3-0 sul Bologna in campionato è anche arrivato il 3-1 in Champions League contro il Maccabi Haifa, primo successo stagionale nella competizione. Di fronte ci sarà un Milan che sta vivendo un periodo un po' complicato. Dopo il ko nello scontro diretto del Meazza contro il Napoli (2-1), infatti, la squadra di Stefano Pioli ha conquistato un'incredibile vittoria al Castellani contro l'Empoli nel finale (3-1). In settimana, invece, il tonfo a Stamford Bridge, dove il Diavolo ha perso per 3-0 contro il Chelsea nel terzo turno della fase a gironi di Champions League. Ora, però, tutti concentrati sulla supersfida del Meazza. Ecco curiosità, statistiche e tutto quello che c'è da sapere su Milan-Juve.