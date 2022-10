Diretta Sassuolo-Inter ore 15: come vederla in tv, streaming e probabili formazioni

REGGIO EMILIA - Test importantissimo per l'Inter di Simone Inzaghi, che oggi contro il Sassuolo ha a disposizione un solo risultato. La squadra nerazzurra è obbligata a vincere, perché nonostante la vittoria in Champions League sul Barcellona non sono certo sparite le turbolenze di un avvio di stagione negativo, lontano dalle prospettive estive. Quello contro i neroverdi però al momento rappresenta una sorta di scontro diretto, sebbene Dionisi in conferenza stampa abbia gettato acqua sul fuoco: "Non scherziamo, l'Inter lotterà per lo Scudetto e contro la Roma meritava di vincere, ma noi stiamo bene".