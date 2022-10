Milan-Juve 2-0, la diretta: raddoppia Brahim Diaz!

MILANO - Si illumina San Siro e fa luce sul big match della 9ª giornata tra Milan e Juventus . I campioni in carica di Pioli, reduci dal pesante ko in Champions League contro il Chelsea (3-0), hanno la possibilità di allungare ulteriormente in classifica sugli uomini di Allegri (17 a 13 punti). Per i bianconeri invece l'obiettivo è duplice: dare continuità ai successi ottenuti contro Bologna e Maccabi e vincere per avvicinarsi alle prime. La sfida è di grande fascino, divertimento e spettacolo sono assicurati.

Si va all'intervallo con il Milan in vantaggio 1-0 grazie al gol di Tomori. Proteste della Juve: poco prima del corner da cui poi è nato il gol, Cuadrado è steso da Theo Hernandez , Orsato però non fischia e il Milan conquista l'angolo.

La Juve è partita bene, ci ha messo grinta e ha duellato con forza in mezzo al campo, andando in difficoltà soltanto sulle accelerazioni di Leao, che ha colpito due volte il palo. Il Milan però, trascinato dal suo campione portoghese, è uscito alla distanza, trovando il vantaggio con Tomori sugli sviluppi di angolo alla fine dei 45'.

Il Milan raddoppia: Vlahovic regala il pallone con un bruttissimo passaggio all'indietro, Brahim Diaz intercetta e si invola verso Szczesny, che tocca ma non basta, il pallone gonfia la rete. Giallo per il trequartista rossonero per essersi tolto la maglia durante l'esultanza.

Allegri opta per un doppio cambio, dentro Miretti e Paredes per Kostic e Locatelli.

Inserimento di Theo che anticipa l'uscita di Szczesny, poi da posizione defilata prova un tiro a giro che non si abbassa abbastanza e non centra la porta.

Danilo ha spazio sulla destra e crossa per Milik, che di testa tutto solo schiaccia per terra agevolando la parata centrale di Tatarusanu. Che occasione fallita dal polacco a centro area.

Leao dribbla e calcia, Vlahovic (con le braccia dietro la schiena) colpisce col gomito in area e devia in angolo. Il Milan chiede il rigore, ma per Orsato e Var non c'è nulla.

Strappo impressionante di Leao che allunga e lascia tutti dietro, poi scarica, l'azione prosegue e gli restituiscono il pallone: botta da fuori area che si stampa sulla base del palo. Secondo legno del portoghese, anche in questo caso Szczesny - seppur in tuffo - sembrava battuto.

Dopo qualche minuto di apparente tranquillità, nel recupero (due minuti concessi) il tiro di Giroud in mischia colpisce Tomori, che stoppa involontariamente il pallone e poi lo scaraventa in porta, battendo Szczesny: esplode San Siro.

18:26

26' - Ammonito Cuadrado

Primo giallo della gara, ammonito Cuadrado per una trattenuta ai danni di Brahim Diaz, partito in contropiede.

18:20

20' - PALO DI LEAO!

Dagli sviluppi di calcio d'angolo la spizzata arriva a Leao che tenta la magia di tacco, il pallone però sbatte sul palo esterno con Szczesny battuto.

18:13

13' - Ci provano anche Milik e Danilo

Altra bella azione della Juve, velo di Vlahovic e conclusione centrale di Milik, Tatarusanu blocca. Subito dopo ci prova anche Danilo dalla distanza, destro fuori di molto. Ottimo avvio però della squadra di Allegri.

18:09

9' - CUADRADO VICINO AL GOL

Al 9' la Juve ruba palla e vola in contropiede, Vlahovic serve Cuadrado che calcia in diagonale da destra, pallone fuori di pochissimo.

18:04

4' - Subito grande ritmo

Lo spettacolo è sugli spalti e in campo, Milan e Juve alzano subito il ritmo. Ci prova Theo con un tiro che viene ribattuto, rispondono i bianconeri ma Vlahovic calcia male.

18:00

1' - INIZIA LA PARTITA

Fischio d'inizio a San Siro, il primo possesso è del Milan.

17:45

Pioli: "Ecco perché ho scelto Pobega"

ll tecnico del Milan Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni di DAZN nel pre-partita: "Ci saranno tanti duelli. Le qualità dei giocatori possono decidere una gara così importante. Bisogna prestare attenzione in ogni zona del campo. Kalulu terzino? Abbiamo bisogno di certe caratteristiche per trovare equilibrio in quella zona. È la terza gara in sette giorni: Brahim Diaz è un ottimo giocatore". Pobega impiegato sulla trequarti. Quale è la sua missione? "Deve sfruttare bene le sue caratteristiche. Deve garantirci robustezza e tempi di inserimento".

17:33

Prima di Milan-Juve ha parlato Nedved a Dazn: "Vera Juve ora? Nel calcio il tempo non c’è, non te lo danno, soprattutto quando parti male. Noi dobbiamo recuperare punti, oggi è più importante per noi che per il Milan perché siamo in ritardo", questo un estratto della sua intervista.

17:15

Insulti al bus della Juve

L'arrivo del pullman della Juventus è stato accolto con fischi e insulti da parte dei tifosi del Milan all'esterno dello stadio San Siro. Nessun disordine però o danno al bus.

Il VIDEO dell'arrivo del pullman della Juve

16:57

La formazione ufficiale del Milan

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Tomori, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Pobega, Brahim Diaz, Leao; Giroud. All.: Pioli.

16:50

La formazione ufficiale della Juve

JUVE (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Vlahovic. All.: Allegri.

16:45

Le parole di Allegri in conferenza stampa

"Come si affronta questo Milan? Come sempre, è comunque Milan-Juventus, giochiamo contro i campioni d’Italia e sarà più difficile del solito perché vengono da una brutta sconfitta", ha detto Allegri in conferenza stampa. "La cosa più importante è dare continuità ai risultati. È bella da giocare ma bisogna venir via col risultato. Loro sono forti, hanno giocatori di grande tecnica, di grande velocità, hanno Leao che può spostare gli equilibri. San Siro quando è pieno spinge", ha aggiunto Allegri in un altro passaggio.

16:40

Le parole di Pioli in conferenza stampa

"È meglio ora incontrare la Juve piuttosto che una squadra della parte destra della classifica? Sarebbe stato meglio giocare meglio col Chelsea, ma le motivazioni ci sono a prescindere dall’avversario", così Pioli in conferenza stampa. Poi in un altro passaggio ha sottolineato: "Di solito la Juve inizia con il baricentro alto, poi si abbassa. Non so se giocheranno più chiusi. Noi dobbiamo essere compatti e non sbagliare le cose semplici. Allegri è un allenatore capace che allena una squadra forte. Poi ogni partita è diversa".

16:30

Curiosità su Milan-Juve

Milan e Juventus hanno pareggiato entrambe le sfide della scorsa stagione di Serie A, solo due volte nella storia del torneo le due formazioni hanno registrato almeno tre pareggi di fila: tra il 1972 e il 1973 (quattro) e tra il 1938 e il 1939 (quattro).

Il Milan è rimasto imbattuto in quattro delle ultime cinque sfide contro la Juventus in campionato (2V, 2N) dopo che aveva perso 13 delle 14 precedenti (1V).

Il Milan è la squadra contro cui la Juventus ha sia pareggiato (56) che perso (51) più partite in Serie A: in 174 sfide complessive di massimo campionato sono invece 67 i successi bianconeri.

La Juventus ha vinto sei delle ultime nove gare contro il Milan al Meazza in Serie A (1N, 2P), segnando il doppio dei gol dei rossoneri nel periodo (14 vs 7).

Sfida tra due dei tre giocatori con la miglior media minuti/gol in questa stagione di Serie A (almeno due reti segnate): Ante Rebic (una rete ogni 49 minuti di media) e Arkadiusz Milik (un gol ogni 78 minuti), tra loro troviamo Beto (una marcatura ogni 66 minuti).