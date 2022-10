Diretta Udinese-Atalanta ore 15.00: probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

UDINE - La vittoria come unica soluzione, per continuare ad alimentare un sogno. L'Udinese vuole rimanere nelle zone alte della classifica, ma per farlo dovrà vedersela con l'Atalanta di Gasperini, attuale capolista della Serie A insieme al Napoli e al Milan. I bianconeri di Sottil - attualmente a quota 19 punti in classifica - sono riusciti a inanellare 6 successi consecutivi battendo Monza, Fiorentina, Roma, Sassuolo, Inter e Verona: l'unica sconfitta in campionato è arrivata alla 1ª giornata proprio contro il Milan di Pioli (4-2). Dall'altra parte c'è l'Atalanta, che in questa edizione della Serie A non ha ancora conosciuto sconfitta (6 vittorie e 2 pareggi). I nerazzurri, insieme al Napoli, sono l'unica squadra ancora imbattuta di questo campionato e arrivano dal successo di misura al Gewiss Stadium contro la Fiorentina di Italiano, con rete decisiva di Lookman.