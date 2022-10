Diretta Fiorentina-Lazio ore 20.45: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

FIRENZE - A chiudere la 9ª giornata del campionato di Serie A sarà il posticipo in programma alle 20.45 al Franchi tra Fiorentina e Lazio. I biancocelesti di Maurizio Sarri cercano la quarta vittoria consecutiva dopo le affermazioni contro Verona (2-0), Cremonese (4-0) e Spezia (4-0). Con un successo, i capitolini si porterebbero a 20 punti in classifica, gli stessi di Milan e Udinese e a -1 dall'Atalanta seconda e -3 dalla capolista Napoli. Dall'altra parte del campo c'è una Fiorentina rinfrancata dal successo in Europa League contro gli Hearts. In campionato, però, i toscani faticano e contro la Lazio cercano la terza vittoria stagionale. Le due formazioni, poi, scenderanno nuovamente in campo per gli impegni in Europa League, dove i biancocelesti sfideranno lo Sturm Graz - all'andata è finita 0-0 - e la Viola gli Hearts.