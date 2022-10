Immobile fa 188 gol in A: agganciati Del Piero, Gilardino e Signori al 9° posto

FIRENZE - È il minuto 91 di Fiorentina-Lazio, i biancocelesti - avanti di tre reti - hanno già messo in ghiaccio la partita, quando dallo splendido colpo di tacco di Milinkovic, al settimo assist stagionale, nasce il 4-0 di Ciro Immobile. Per il bomber biancoceleste scuola Juventus, però, non è un gol banale: si tratta infatti del 188° sigillo in Serie A, che gli permette di entrare nella top ten della classifica all time del massimo campionato italiano.