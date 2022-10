Fantacalcio Serie A, ecco gli squalificati del prossimo turno

MILANO - Sono in tutto cinque i giocatori fermati dal giudice sportivo, tutti per un turno, dopo la scorsa giornata di Serie A. Tre gli espulsi di cui due nel finale di Verona-Salernitana. Vale a dire il giocatore dell'Hellas Ceccherini ("per avere, al 50' del secondo tempo, durante l’interruzione dovuta all’invasione di campo da parte di un sostenitore locale, inveito verso quest’ultimo mentre lo stesso veniva portato fuori dal terreno di giuoco, generando così una situazione di tensione tra le panchine che sfociava anche in spinte reciproche con un calciatore avversario"), e Radovanovic della Salernitana ("per avere, al 50' del secondo tempo, durante l’interruzione dovuta all’invasione di campo da parte di un sostenitore locale, uscendo di corsa dal terreno di gioco, raggiunto un calciatore avversario spingendolo, generando così una situazione di tensione tra le panchine"): per entrambi ammenda di 5000 euro. Altro espulso, fermato per un turno, Hjulmand del Lecce ("per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco"). Tra i non espulsi, hanno rimediato un giallo da diffidati e saltano il prossimo match Amrabat della Fiorentina e Hateboer dell'Atalanta.