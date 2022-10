Diretta Empoli-Monza ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

EMPOLI - Ad aprire la 10ª giornata del campionato di Serie A sarà la sfida in programma alle 15 al Castellani tra Empoli e Monza. I toscani sono reduci dal pareggio per 1-1 sul campo del Torino: spettacolare rovesciata di Destro e gol di Lukic nel finale che ha spezzato i sogni di gloria degli azzurri. La formazione di Paolo Zanetti, a quota otto in classifica, fin qui ha conquistato una sola vittoria, quella a Bologna firmata Bandinelli. Oggi, però, si troverà di fronte un Monza in stato di grazia. I lombardi hanno decisamente cambiato marcia da quando in panchina siede Raffaele Palladino. Dopo un avvio di stagione complicato, cinque sconfitte e un pareggio, il tecnico campano ha preso il posto di Stroppa mettendo insieme tre vittorie consecutive contro Juve (1-0), Sampdoria (3-0) e Spezia (2-0).