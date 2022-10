Diretta Inter-Salernitana ore 12.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MILANO - È Inter-Salernitana il lunch match della decima giornata di campionato . I nerazzurri arrivano alla sfida dopo il successo in campionato al Mapei Stadium con il Sassuolo e il rocambolesco - ma importantissimo - 3-3 al Camp Nou con il Barcellona. I granata, invece, sono reduci dalla brillante vittoria con il Verona, che ha permesso loro di salire a quota 10 punti in classifica, ad appena cinque lunghezze dai ben più quotati rivali odierni. La scorsa stagione i ragazzi di Inzaghi si imposero, tanto al Meazza quanto all'Arechi, con un rotondo 5-0 nel segno di Lautaro Martinez, in gol quattro volte tra andata e ritorno.

Dove vedere Inter-Salernitana: streaming e diretta tv

Il match tra Inter e Salernitana, in programma alle ore 12.30 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, sarà trasmesso in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Calcio (numero 202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251), oltre che in streaming su Dazn, SkyGo e Now. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito.

Inter-Salernitana: le probabili formazioni

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Asllani, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez. All.: Inzaghi. A disposizione: Handanovic, Cordaz, A.Bastoni, D'Ambrosio, Darmian, Bellanova, Gosens, A.Stankovic, Mkhitaryan, Carboni, Correa. Indisponibili: Dalbert, Lukaku, Brozovic, Gagliardini. Squalificati: -. Diffidati: -.

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Gyomber, Daniliuc, Lovato; Mazzocchi, Candreva, L. Coulibaly, Vilhena, Bradaric; Dia, Piatek. All.: Nicola. A disposizione: Fiorillo, Bronn, Sambia, Pirola, Kastanos, Bohinen, Bonazzoli, Botheim, Valencia. Indisponibili: Maggiore, Fazio, Micai. Squalificati: Radovanovic. Diffidati: -.

Arbitro: Sacchi di Macerata.

Assistenti: L.Rossi e Di Gioia.

IV uomo: Piccinini.

Var: Marini.

Avar: Giallatini.

