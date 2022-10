Diretta Verona-Milan ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

VERONA - Il programma della 10 ªgiornata del campionato di Serie A verrà chiuso allo stadio Bentegodi di Verona dove l'Hellas ospita il Milan campione d'Italia. Serata speciale per l'allenatore dei rossoneri Stefano Pioli alla panchina numero 150 con il Milan in quello stadio dove nella passata stagione fu posato uno dei mattoncino più importanti per la corsa al titolo: i rossoneri cercando il 3° successo consecutivo in trasferta affidandosi, come sempre, ad Olivier Giroud ma questa con a disposizione sia Ante Rebic che Divock Origi. Per il Verona invece è la partita della ripresa sotto la guida di Salvatore Bocchetti che cercherà di mettere in pratica quel calcio che nelle ultime due stagioni ha portato grandi soddisfazioni: aggressività a tutto campo e duelli frontali.