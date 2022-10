Diretta Lazio-Udinese ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

ROMA - Sfida al vertice all'Olimpico: la lanciatissima Lazio di Maurizio Sarri, reduce da quattro successi consecutivi in campionato senza gol subiti - gli ultimi tre con Cremonese, Spezia e Fiorentina ottenuti tutti con il rotondo punteggio di 4-0 - ospita l'Udinese di Sottil - con la quale condivide insieme anche al Milan il terzo posto in classifica a quota 20 punti - che nell'ultimo turno con l'Atalanta, pareggiando in rimonta, ha interrotto una serie di sei vittorie di fila. Sarà la sfida numero 99 in Serie A tra le due squadre: il bilancio recita 46 affermazioni biancocelesti contro le 27 dei friulani, cui si aggiungono 25 pareggi. Lo scorso anno terminò con il segno X sia all'andata che al ritorno: un rocambolesco 4-4 a Roma, 1-1 alla Dacia Arena.