Derby Torino-Juventus, nel settore Ospiti tensioni e rissa

TORINO - Festa sì, ma comunque contestualizzata nell’ambito di un periodo complesso della recente storia bianconera. A fine gara, dallo spicchio dell’Olimpico Grande Torino occupato da circa tremila tifosi della Juve, si sono levati cori di sostegno verso una squadra che batte il Toro e si porta temporaneamente sopra l’Inter (che oggi riceve la Salernitana), ma anche cori volti a elettrostimolare un gruppo che fin qui, tra campionato e Champions, ha riservato ai tifosi più delusioni che gioie. E così gli applausi si sono impastati con il proverbiale “fuori i c…”. Un ammonimento per i prossimi appuntamenti, visto che bene o male, ma con merito, il derby è stato portato a casa.

Torino-Juventus, scontri tra tifosi e polizia

Da segnalare poi che, prima della partita, si sono registrati scontri, fortunatamente derubricabili a scaramucce, tra una frangia di tifosi e la polizia: l’episodio si è verificato all’imbocco di via Filadelfia, con il corteo degli juventini che proveniva da piazza Pitagora. Abbastanza tranquilla, invece, la situazione nel corso della gara. Eccezion fatta per l’episodio che si sarebbe verificato nel primo tempo, quando nello stesso settore bianconero si è creata la “macchia”, cioè un vuoto di 100-150 spettatori che sarebbero rimasti coinvolti in scontri (uno di loro sarebbe rimasto ferito).

Tifosi Juve, gli episodi precedenti

Un altro episodio che aveva fatto discutere era avvenuto prima della prova contro il Bologna: all’arrivo del pullman che ospita la squadra di Allegri, i tifosi più arrabbiati se l’erano infatti presa con coloro i quali avevano applaudito l’arrivo dei bianconeri all’Allianz. A ciò si aggiungano gli striscioni, srotolati sempre allo Stadium e polemici contro l’operato della società. Una situazione che andrà normalizzandosi se la Juve ripeterà nei prossimi impegni quanto fatto nel derby: cioè saprà vincere recuperando punti in classifica. La distanza dal Napoli - 7 punti con gli azzurri che oggi ospitano il Bologna - è decisamente corposa, ma i bianconeri in passato hanno dimostrato di saper procedere con rimonte anche imprevedibili.