Spezia-Cremonese 2-2: un punto a testa per Gotti e Alvini

LA SPEZIA - Un punto a testa per Spezia e Cremonese nella sfida valida per il 10° turno di Serie A. 2-2 tra Gotti e Alvini al termine di una sfida densa di emozioni e capovolgimenti. Apre Dessers per gli ospiti, Nzola e Holm la ribaltano prima dell'intervallo, il pari finale lo firma Pickel. In classifica i bianconeri salgono a quota 9, sono invece 4 i punti per i grigiorossi ancora alla ricerca del primo successo in campionato.

Spezia-Cremonese 2-2, tabellino e statistiche

Serie A, la classifica

Apre Dessers, Nzola e Holm la ribaltano

Partono forte gli ospiti che dopo soli 2' sbloccano il risultato: Lochoshvili controlla in area e mette al centro, da zero metri Dessers realizza lo 0 a 1. La risposta dei liguri non si fa attendere ed è molto decisa. Al 19' è Nzola a rimettere tutto in equilibrio con un gran destro dal limite che si infila sotto la traversa, due minuti più tardi ci pensa invece Holm a risolvere in mischia, ribaltando il risultato e trovando il suo primo gol in Serie A. Preso possesso del punteggio i padroni di casa controllano la gara, la Cremonese ci prova ma serve la ripresa per riportare il risultato in parità.

Pickel firma il 2-2 finale

Al 52' Sernicola ruba palla sul'out di destra, crossa al centro per la testa di Pickel che infila Dragowski: primo gol in A anche per lui e 2-2. Prende coraggio la formazione di Alvini che rischia in tre occasioni di passare nuovamente in vantaggio: Ascacibar, Quagliata e Okereke ci provano, ma la difesa di Gotti regge. La giostra dei cambi, da una parte e dall'altra, non cambia lo spartito della gara con lo Spezia che si difende e la Cremonese che attacca: al fischio finale è 2-2. Un punto a testa per Gotti e Alvini