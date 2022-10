Diretta Lecce-Fiorentina ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

LECCE - A chiudere la 10ª giornata di Serie A sarà il posticipo in programma alle ore 20.45 allo stadio Via del Mare tra Lecce e Fiorentina. I salentini sono reduci dal ko dell'Olimpico contro la Roma, una sconfitta arrivata però giocando gran parte del match in inferiorità numerica per l'espulsione di Hjulmand. La squadra di Marco Baroni cerca il secondo successo in campionato dopo quello conquistato in trasferta contro la Salernitana. Di fronte oggi ci sarà una Fiorentina galvanizzata dal 5-1 in Conference League contro gli Hearts ma reduce da due sconfitte consecutive in Serie A. La formazione di Vincenzo Italiano, infatti, dopo il ko di misura al Gewiss Stadium contro l'Atalanta, ha incassato un pesante 4-0 interno contro la Lazio lo scorso turno.