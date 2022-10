Super pagellone Serie A: Vanja Milinkovic-Savic show, Meret giornata no

Gli altri migliori in campo della decima giornata

Al vertice del nostro pagellone anche Guglielmo Vicario, portiere dell'Empoli che nel successo contro il Monza ha di fatto salvato il risultato con interventi decisivi. Da segnalare anche le grandi partite di Dusan Vlahovic, match winner del derby della Mole, Alex Sandro e Danilo. Brillano anche Tonali, Leao, Juan Jesus, Osimhen e Demiral. Spettacolo in Lazio-Udinese con la difesa biancoceleste, la migliore della Serie A, al top grazie a Provedel, Romagnoli e Casale. Zaccagni favoloso sulla sinistra. Per i friulani i migliori sono Bijol e Deulofeu. Per l'Inter di Inzaghi brillano Calhanoglu e Lautaro Martinez, nell'Atalanta di Gasperini grande partita per Demiral, Soppy, De Roon, Koopmeiners, Pasalic e Lookman.

I flop del 10° turno: giornata negativa per Meret, Skorupski, Vilhena e Bonifazi

Giornata da mettere in fretta in archivio, invece, per i due portieri in campo nella sfida tra Napoli e Bologna: Meret e Skorupski ottengono entrambi 4,5. Male anche il centrale dei rossoblù, Bonifazi che fatica tantissimo contro i campioni in attacco della squadra di Luciano Spalletti. Stesso punteggio anche per Vilhena, centrocampista della Salernitana (ko contro l'Inter). Prestazioni non sufficienti neanche per Sergej Milinkovic-Savic e Felipe Anderson nello 0-0 dell'Olimpico tra Lazio e Udinese. Nel successo del Milan contro il Verona non brillano Gabbia e Adli mentre per la Juve (vittoriosa nel derby contro il Toro) deludono Cuadrado e Kean. Stesso discorso anche per Miranchuk del Toro. In casa Roma non raggiunge la sufficienza Zaniolo (entrato nel secondo tempo) mentre per la Samp prova sotto il 6 per Bereszynski, Ferrari, Augello, Murru, Leris, Pussetto e Gabbiadini.