Fantacalcio, squalificati e infortunati per l'11ª giornata di Serie A

TORINO - Per l'undicesima giornata di Serie A, relativamente agli assenti, le certezze iniziano dagli squalificati: non prenderanno parte alle prossime partite Rovella del Monza (che salta la gara con il Milan ), mentre l'assenza di Ferrari nel Sassuolo porterà Dionisi a scegliere uno tra Erlic e Ayhan in difesa. L'U dinese sarà priva di Becao , infine il Lecce dovrà fare a meno di Gallo . Relativamente agli infortunati, di seguito il quadro completo.

Infortunati Atalanta

Musso (intervento di riduzione e contenzione con placche e viti di frattura scomposta del complesso orbitario/mascellare di destra, rientro nel 2023)

Zappacosta (stiramento muscolare alla coscia in dubbio per l'11ª giornata)

Zapata (in dubbio per l'11ª giornata)

Toloi (lesione muscolare di primo grado del bicipite femorale out per l'11ª giornata)

Infortunati Bologna

Kasius (contusione al polpaccio in dubbio per l'11ª giornata)

Infortunati Cremonese

Hendry (trauma contusivo al polpaccio in dubbio per l'11ª giornata)

Infortunati Empoli

Tonelli (infortunio al crociato rientro a a fine ottobre)

Akpa Akpro (lesione di medio-basso grado del bicipite femorale rientro a inizio novembre)

Grassi (frattura della nona costola di destra rientro nel 2023)

Ismajli (lesione di medio grado al muscolo semimembranoso out 2-3 settimane)

Infortunati Fiorentina

Castrovilli (lesione del legamento crociato anteriore, del legamento collaterale mediale e del menisco esterno del ginocchio sinistro rientro nel 2023)

Sottil (mal di schiena in dubbio per l'11ª giornata)

Gollini (in dubbio per l'11ª giornata)

Ranieri (in dubbio per l'11ª giornata)

Maleh (affaticamento muscolare in dubbio per l'11ª giornata)

Jovic (problema muscolare in dubbio per l'11ª giornata)

Infortunati Inter

Lukaku (distrazione dei flessori della coscia in dubbio per l'11ª giornata)

Brozovic (lesione muscolare al flessore della coscia rientro a fine ottobre)

Dalbert (rientro nel 2023)

Infortunati Juventus

Chiesa (possibile convocazione per l'11ª o la 12ª)

Pogba (lesione del menisco laterale rientro a metà novembre)

Kaio Jorge (rottura del tendine rotuleo rientro fine 2022-inizio 2023)

De Sciglio (lesione di medio grado del retto femorale out per l'11ª giornata)

Di Maria (lesione di basso grado del bicipite femorale rientro a inizio novembre)

Bremer (lesione di basso grado del bicipite femorale rientro a inizio novembre)

Infortunati Lazio

Immobile (problema muscolare due o tre settimane di stop)

Infortunati Lecce

nessuno

Infortunati Milan

Ibrahimovic (ricostruzione del legamento crociato rientro nel 2023)

Florenzi (problema al flessore della coscia rientro nel 2023)

Maignan (lesione al gemello del polpaccio, rientro per l'11ª o la 12ª)

Calabria (lesione muscolare, ritorno nel 2023)

Saelemaekers (lesione del legamento collaterale. Tempi di recupero da valutare. Possibile stop di due mesi)

Kjaer (problema muscolare, out per l’11ª giornata)

De Ketelaere (problema muscolare, da valutare)

Infortunati Monza

nessuno

Infortunati Napoli

Rrhamani (ko muscolare, resterà fuori 3 settimane di stop)

Anguissa (elongazione del muscolo semitendinoso della coscia, possibili 3 settimane di stop )

Infortunati Roma

Darboe (lesione legamento crociato, ritorno 2023)

Wijnaldum (frattura della tibia, rientro 2023)

Dybala (lesione muscolare al quadricipite femorale, out 2-3 settimane)

Celik (lesione al collaterale medialem rientro 2023)

Infortunati Salernitana

Maggiore (infortunio muscolare al bicipite femorale, in dubbio per l'11ª)

Infortunati Sampdoria

De Luca (rottura del menisco, rientro a novembre)

Murillo (lesione al bicipite femorale , rientro 2023)

Winks (infortunio alla caviglia, da valutare)

Infortunati Sassuolo

Muldur (frattura del malleolo mediale, rientro a metà novembre)

Berardi (problema muscolare con possibile ricaduta, out per l’11ª giornata)

Defrel (frattura del metatarso, rientro metà novembre)

Infortunati Spezia

Kovalenko (lesione al bicipite femorale, rientro a novembre)

Reca (problema muscolare al bicipite femorale, tempi da valutare)

Bastoni (lesione al retto femorale destro, stop di 3-4 settimane)

Infortunati Torino

nessuno

Infortunati Udinese

Buta (frattura alla tibia, rientro a fine novembre)

Masina (distorsione al ginocchio, rientro 2023)

Infortunati Verona

Coppola (lesione al flessore, rientro ottobre)

Dawidowicz (problema muscolare, in dubbio per l’11ª giornata)

Doig (problema muscolare, da valutare)